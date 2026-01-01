2025 Orbea Laufey H10
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 140mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
633mm
642mm
655.5mm
664.5mm
Reach
427mm
451mm
475mm
500mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.42:1
1.38:1
1.33:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
415mm
430mm
460mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
572mm
598mm
625mm
652mm
Top Tube Slope
27.1deg
23.6deg
22.5deg
19.7deg
Head Tube Angle
64.5deg
64.5deg
64.5deg
64.5deg
Seat Tube Angle
77deg
77deg
77deg
77deg
Head Tube Length
95mm
105mm
120mm
130mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
312mm
312mm
312mm
312mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
435.2mm
435.2mm
435.2mm
435.2mm
Front-Center
749.5mm
777.7mm
808.1mm
837.3mm
Front-Center Horizontal
746.6mm
774.9mm
805.4mm
834.7mm
Wheelbase
1181.8mm
1210.1mm
1240.6mm
1269.9mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
131.1mm
very high
131.1mm
very high
131.1mm
very high
131.1mm
very high
Mechanical Trail
118.3mm
118.3mm
118.3mm
118.3mm
Wheel Flop
50.9mm
50.9mm
50.9mm
50.9mm
Standover Height
440mm
440mm
440mm
440mm
Tire to Pedal Spindle
202.4mm
170 mm cranks
230.6mm
170 mm cranks
261mm
170 mm cranks
290.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
142mm
170 mm cranks
142mm
170 mm cranks
142mm
170 mm cranks
142mm
170 mm cranks
H10 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
754.1mm
754.1mm
754.1mm
754.1mm
Bike Length with Tires
1935.9mm
1964.2mm
1994.7mm
2024mm
Handlebar Width
800mm
800mm
800mm
800mm
Stem Length
35mm
35mm
35mm
35mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.orbea.com/gb-en/bicycles/mountain/laufey/cat/laufey-h10