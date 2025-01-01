2025 Merida Bikes BIG.NINE XT
- Category
- Hardtail Cross-country MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Carbon/Composite
- Suspension
- 100mm fork travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Very aggressive stack and reachvs category
Geometry
S
M
L
XL
XXL
Stack
606mm
606mm
615mm
624mm
634mm
Reach
432mm
452mm
472mm
492mm
512mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.34:1
1.3:1
1.27:1
1.24:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
410mm
440mm
470mm
500mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
591mm
611mm
633mm
655mm
678mm
Top Tube Slope
24.3deg
20.6deg
18deg
15.5deg
13.2deg
Head Tube Angle
68deg
68deg
68deg
68deg
68deg
Seat Tube Angle
75.3deg
75.3deg
75.3deg
75.3deg
75.3deg
Head Tube Length
95mm
95mm
105mm
115mm
125mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
10.5mm
10.5mm
10.5mm
10.5mm
10.5mm
Chainstay Length
430mm
433mm
436mm
439mm
442mm
Chainstay Length Horizontal
425.1mm
428.1mm
431.1mm
434.2mm
437.2mm
Front-Center
701mm
720.8mm
744.7mm
767.6mm
791.5mm
Front-Center Horizontal
697.9mm
717.9mm
741.9mm
764.8mm
788.8mm
Wheelbase
1123mm
1146mm
1173mm
1199mm
1226mm
Fork Offset/Rake
43.9mm
43.9mm
44.2mm
43.6mm
43.5mm
Fork Length, Unknown
506mm
506mm
506mm
506mm
506mm
Trail
-16.9mm
-16.8mm
-17.2mm
-16.5mm
-16.4mm
Mechanical Trail
-15.6mm
-15.6mm
-15.9mm
-15.3mm
-15.2mm
Wheel Flop
-5.9mm
-5.8mm
-6mm
-5.7mm
-5.7mm
Standover Height
704mm
704mm
710mm
731mm
752mm
Tire to Pedal Spindle
455.5mm
170 mm cranks
475.4mm
170 mm cranks
499.3mm
170 mm cranks
522.1mm
170 mm cranks
546mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
-159.5mm
170 mm cranks
-159.5mm
170 mm cranks
-159.5mm
170 mm cranks
-159.5mm
170 mm cranks
-159.5mm
170 mm cranks
XT Build
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
29mm BSD
29 mm BSD
29mm BSD
29 mm BSD
29mm BSD
29 mm BSD
29mm BSD
29 mm BSD
29mm BSD
29 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
150.9mm
150.9mm
150.9mm
150.9mm
150.9mm
Bike Length with Tires
1273.9mm
1296.9mm
1323.9mm
1349.9mm
1376.9mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Cross-country MTB
Source:https://www.merida-bikes.com/en/bike/4715/bignine-xt