2017 Specialized Bicycles Camber Base
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Moto/Klunker/Riser Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 120mm fork travel, 120mm rear travel, 20% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
SM
MD
LG
XL
XXL
Stack
609mm
609mm
627mm
655mm
678mm
Reach
399mm
427mm
445mm
471mm
487mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.43:1
1.41:1
1.39:1
1.39:1
Seat Tube Length, Unknown
396mm
430mm
468mm
523mm
564mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
562mm
590mm
613mm
647mm
669mm
Top Tube Slope
24.3deg
19.8deg
17.2deg
13.9deg
11.9deg
Head Tube Angle
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
68.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
75deg
75deg
75deg
Head Tube Length
95mm
95mm
115mm
145mm
170mm
Bottom Bracket Drop
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Bottom Bracket Height
327.4mm
327.4mm
327.4mm
327.4mm
327.4mm
Chainstay Length
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Front-Center
673mm
701mm
726mm
763mm
788mm
Front-Center Horizontal
672mm
700mm
725mm
762mm
787mm
Wheelbase
1107mm
1135mm
1160mm
1197mm
1222mm
Fork Offset/Rake
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
531mm
531mm
531mm
531mm
531mm
Trail
96.1mm
very high
96.1mm
very high
96.1mm
very high
96.1mm
very high
96.1mm
very high
Mechanical Trail
89.4mm
89.4mm
89.4mm
89.4mm
89.4mm
Wheel Flop
32.8mm
32.8mm
32.8mm
32.8mm
32.8mm
Standover Height
734mm
739mm
752mm
764mm
778mm
Tire to Pedal Spindle
133.6mm
170 mm cranks
156.6mm
175 mm cranks
181.6mm
175 mm cranks
218.6mm
175 mm cranks
243.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
157.4mm
170 mm cranks
152.4mm
175 mm cranks
152.4mm
175 mm cranks
152.4mm
175 mm cranks
152.4mm
175 mm cranks
Base Build
SM
MD
LG
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.3in
2.3in
2.3in
2.3in
2.3in
Tire Outer Diameter
738.8mm
738.8mm
738.8mm
738.8mm
738.8mm
Bike Length with Tires
1845.8mm
1873.8mm
1898.8mm
1935.8mm
1960.8mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
750mm
750mm
Stem Length
60mm
60mm
70mm
90mm
100mm
Stem Angle
—
—
7deg
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
