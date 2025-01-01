2018 Polygon Bikes Bend CT5
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
53
56
58
Stack
555.4mm
577.2mm
585.5mm
607.6mm
Reach
374mm
379.5mm
385.1mm
399.2mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.52:1
1.52:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
530mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
533mm
545mm
565mm
585mm
Top Tube Slope
8.3deg
7.3deg
5.2deg
4.3deg
Head Tube Angle
71.25deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73deg
73deg
Head Tube Length
140mm
160mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
80.5mm
80.5mm
80.5mm
80.5mm
Bottom Bracket Height
270.5mm
270.5mm
270.5mm
270.5mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
422.4mm
422.4mm
422.4mm
422.4mm
Front-Center
592.7mm
598mm
602mm
622mm
Front-Center Horizontal
587.2mm
592.5mm
596.6mm
616.8mm
Wheelbase
1009.6mm
1014.9mm
1019mm
1039.2mm
Fork Offset/Rake
49.2mm
49.1mm
49.9mm
49mm
Trail
67.2mm
high
62.4mm
mid/neutral
58.4mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.6mm
59.4mm
55.7mm
56.5mm
Wheel Flop
20.4mm
18.4mm
16.8mm
17mm
Standover Height
743.7mm
767.8mm
791.6mm
810mm
Tire to Pedal Spindle
71.7mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
100.5mm
170 mm cranks
100.5mm
170 mm cranks
100.5mm
170 mm cranks
100.5mm
170 mm cranks
CT5 Build
50
53
56
58
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1711.6mm
1716.9mm
1721mm
1741.2mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/polygon-bikes-bend-ct5-2019/