2024 Standert Bicycles Triebwerk Disc Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48 PC™
50 PC™
52 PC™
54
56
58
60
Stack
509mm
519mm
529mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Reach
380mm
385mm
389mm
393mm
401mm
406mm
414mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.35:1
1.36:1
1.39:1
1.4:1
1.42:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
490mm
515mm
540mm
555mm
570mm
585mm
Top Tube Length, Actual C-C
502mm
514mm
530mm
544mm
560mm
570mm
582mm
Top Tube Slope
4.9deg
4.9deg
3.5deg
2.6deg
2.7deg
2.8deg
2.8deg
Head Tube Angle
71.25deg
72deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
76.5deg
76deg
75deg
74.5deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
97mm
105mm
113mm
128mm
142mm
158mm
174mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
405mm
405mm
408mm
410mm
410mm
412mm
412mm
Chainstay Length Horizontal
398.9mm
398.9mm
402mm
404mm
404mm
406mm
406mm
Front-Center
581.3mm
582.3mm
585.3mm
589.2mm
597.1mm
607mm
619mm
Front-Center Horizontal
577.1mm
578.1mm
581.1mm
585mm
593mm
603mm
615mm
Wheelbase
976mm
977mm
983mm
989mm
997mm
1009mm
1021mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
68.9mm
high
64.1mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.3mm
61mm
58.1mm
55.3mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
Wheel Flop
21mm
18.9mm
17.5mm
16.2mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
Standover Height
737mm
747mm
763mm
782mm
797mm
811mm
826mm
Tire to Pedal Spindle
68.3mm
170 mm cranks
69.3mm
170 mm cranks
72.3mm
170 mm cranks
76.2mm
170 mm cranks
84.1mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Base Build
48 PC™
50 PC™
52 PC™
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1662mm
1663mm
1669mm
1675mm
1683mm
1695mm
1707mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://standert.de/products/triebwerk-frameset-blue-orchid