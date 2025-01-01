2025 Enigma Bikes Escape Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
551mm
567mm
593mm
612mm
633mm
652mm
Reach
360mm
365mm
368mm
371mm
385mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.55:1
1.61:1
1.65:1
1.64:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
480mm
510mm
540mm
570mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
13.7deg
11.9deg
11.4deg
10.3deg
9.1deg
7.7deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
76deg
75deg
74deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
115mm
130mm
155mm
175mm
195mm
215mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
428.5mm
Front-Center
581.4mm
592.3mm
599.2mm
609.2mm
624mm
644.9mm
Front-Center Horizontal
576.5mm
587.5mm
594.5mm
604.5mm
619.5mm
640.5mm
Wheelbase
1005mm
1016mm
1023mm
1033mm
1048mm
1069mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
78.2mm
high
74.8mm
high
71.4mm
high
71.4mm
high
68.1mm
high
68.1mm
high
Mechanical Trail
73.5mm
70.5mm
67.5mm
67.5mm
64.6mm
64.6mm
Wheel Flop
25.1mm
23.5mm
22mm
22mm
20.5mm
20.5mm
Tire to Pedal Spindle
50.4mm
170 mm cranks
61.3mm
170 mm cranks
68.2mm
170 mm cranks
78.2mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
113.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
722mm
722mm
722mm
722mm
722mm
722mm
Bike Length with Tires
1727mm
1738mm
1745mm
1755mm
1770mm
1791mm
Published Sizing Recommendations
Height
154 cm
to162 cm
162 cm
to170 cm
170 cm
to178 cm
178 cm
to186 cm
186 cm
to192 cm
194 cm
to202 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
