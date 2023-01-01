2020 Vitus Bikes Substance VRS 2
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
534mm
551mm
568mm
577mm
595mm
606mm
Reach
371mm
377mm
382mm
391mm
398mm
412mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.46:1
1.49:1
1.48:1
1.49:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
475mm
495mm
515mm
535mm
555mm
575mm
Seat Tube Length, C-C
425mm
445mm
465mm
485mm
505mm
525mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
522mm
535mm
550mm
562mm
578mm
595mm
Top Tube Slope
8.7deg
8.3deg
8deg
6.7deg
6.5deg
5.5deg
Head Tube Angle
70.6deg
71.3deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
71.75deg
Seat Tube Angle
74.2deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.2deg
73.2deg
Head Tube Length
112mm
127mm
144mm
154mm
173mm
184mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
436mm
436mm
436mm
436mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
430.3mm
430.3mm
430.3mm
430.3mm
434.4mm
434.4mm
Front-Center
591.4mm
596.6mm
605.1mm
617.4mm
630.6mm
645.2mm
Front-Center Horizontal
587.3mm
592.6mm
601.1mm
613.5mm
622.7mm
637.3mm
Wheelbase
1017.6mm
1022.9mm
1031.4mm
1043.8mm
1057.1mm
1071.7mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
68.5mm
high
64.1mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
61.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.6mm
60.7mm
59.6mm
59.6mm
59.6mm
58.2mm
Wheel Flop
21.5mm
19.5mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.2mm
Tire to Pedal Spindle
87.4mm
165 mm cranks
87.6mm
170 mm cranks
93.6mm
172.5 mm cranks
105.9mm
172.5 mm cranks
116.6mm
175 mm cranks
131.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
96.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
VRS 2 Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1695.6mm
1700.9mm
1709.4mm
1721.8mm
1735.1mm
1749.7mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://vitusbikes.com/products/substance-vrs-2-adventure-road-bike