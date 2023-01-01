2019 Allied Cycle Works Allroad Standard Headtube
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
503mm
524mm
539mm
562mm
589mm
610mm
Reach
380mm
385mm
388mm
394mm
401mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.36:1
1.39:1
1.43:1
1.47:1
1.5:1
Seat Tube Length, Unknown
482mm
512mm
532mm
552mm
572mm
602mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
513mm
537mm
548mm
565mm
583mm
601mm
Top Tube Slope
4.2deg
3.5deg
3.1deg
3.5deg
4.2deg
3.5deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
73deg
73.3deg
73.5deg
73.8deg
Seat Tube Angle
75.3deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.3deg
Head Tube Length
97mm
117mm
137mm
157mm
187mm
207mm
Bottom Bracket Drop
71.6mm
71.6mm
69mm
69mm
67.6mm
67.6mm
Bottom Bracket Height
269.4mm
269.4mm
272mm
272mm
273.4mm
273.4mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.9mm
413.9mm
414.3mm
414.3mm
414.5mm
414.5mm
Front-Center
574.6mm
579.6mm
586.8mm
596.7mm
612.2mm
619.2mm
Front-Center Horizontal
570.2mm
575.2mm
582.7mm
592.7mm
608.5mm
615.5mm
Wheelbase
984mm
989mm
997mm
1007mm
1023mm
1030mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Fork Length, Unknown
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
60.3mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
52.2mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
49.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.4mm
51.7mm
51.7mm
50mm
48.9mm
47.1mm
Wheel Flop
17.7mm
15.1mm
15.1mm
14.4mm
13.9mm
13.2mm
Standover Height
750mm
775mm
791mm
815mm
839mm
—
Tire to Pedal Spindle
63.6mm
170 mm cranks
68.6mm
170 mm cranks
75.8mm
170 mm cranks
85.7mm
170 mm cranks
101.2mm
170 mm cranks
108.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99.4mm
170 mm cranks
99.4mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
103.4mm
170 mm cranks
103.4mm
170 mm cranks
Standard Headtube Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1666mm
1671mm
1679mm
1689mm
1705mm
1712mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://alliedcycleworks.com/pages/allied-alfa-allroad