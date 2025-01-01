2025 Moots Cycles Routt 45 Base
Geometry
50
52
54
55
56
58
60
Stack
560mm
579mm
587mm
596mm
608mm
627mm
647mm
Reach
367mm
364mm
374mm
376mm
385mm
392mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.59:1
1.57:1
1.59:1
1.58:1
1.6:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
480mm
510mm
520mm
530mm
550mm
570mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
530mm
545mm
555mm
570mm
585mm
605mm
Top Tube Slope
13.4deg
13.3deg
10.7deg
10.5deg
10.6deg
10.4deg
10.2deg
Head Tube Angle
70.25deg
70.25deg
70.5deg
70.5deg
71deg
71deg
71.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.25deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.75deg
Head Tube Length
120mm
140mm
150mm
160mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
69mm
69mm
69mm
69mm
68mm
Bottom Bracket Height
285mm
285mm
287mm
287mm
287mm
287mm
288mm
Chainstay Length
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
437mm
Chainstay Length Horizontal
431.2mm
431.2mm
431.5mm
431.5mm
431.5mm
431.5mm
431.7mm
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
—
—
—
Standover Height
762mm
787.4mm
802.6mm
810.3mm
823mm
838.2mm
858.5mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
55
56
58
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Source:https://moots.com/products/routt-45