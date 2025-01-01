2025 Merida Bikes Scultura 5000
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
S
M
L
XL
Stack
517mm
529mm
542mm
557mm
571mm
593mm
Reach
377mm
383mm
390mm
395mm
400mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.38:1
1.39:1
1.41:1
1.43:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-T
435mm
458mm
481mm
501mm
521mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
520mm
535mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
11.2deg
9.9deg
8.7deg
8.1deg
7.5deg
6.7deg
Head Tube Angle
70.5deg
72deg
72.5deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
105mm
112mm
128mm
140mm
155mm
176mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
402mm
402mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
Front-Center
587.2mm
584.3mm
590.1mm
591.1mm
601mm
611mm
Front-Center Horizontal
583.1mm
580.1mm
586.4mm
587.4mm
597.4mm
607.4mm
Wheelbase
985mm
982mm
989mm
990mm
1000mm
1010mm
Fork Offset/Rake
45mm
45.6mm
44.2mm
45mm
45.8mm
45.4mm
Fork Length, Unknown
385mm
385mm
385mm
385mm
385mm
385mm
Trail
72.3mm
high
62.2mm
mid/neutral
60.6mm
mid/neutral
53.5mm
mid/neutral
52.6mm
mid/neutral
50mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.1mm
59.2mm
57.8mm
51.3mm
50.5mm
48mm
Wheel Flop
22.8mm
18.3mm
17.4mm
14.6mm
14.3mm
13.2mm
Standover Height
721mm
745mm
765mm
782mm
800mm
823mm
Tire to Pedal Spindle
78.2mm
170 mm cranks
75.3mm
170 mm cranks
81.1mm
170 mm cranks
82.1mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
5000 Build
XXS
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1663mm
1660mm
1667mm
1668mm
1678mm
1688mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.merida-bikes.com/it-it/bike/5644/scultura-5000