2023 Merida Bikes Scultura 100
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
4XS
3XS
XXS
XS
S
S/M
M/L
L
XL
Stack
492mm
499mm
519mm
529mm
542mm
555mm
574mm
593mm
619mm
Reach
358mm
366mm
376mm
373mm
375mm
386mm
390mm
394mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.36:1
1.38:1
1.42:1
1.45:1
1.44:1
1.47:1
1.51:1
1.54:1
Seat Tube Length, Unknown
380mm
410mm
440mm
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
490mm
500mm
515mm
520mm
530mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
15.3deg
12.3deg
10.9deg
8.7deg
6.8deg
6deg
5.9deg
5.9deg
5.5deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
71deg
72deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
75deg
74.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
95mm
100mm
120mm
130mm
140mm
150mm
170mm
190mm
215mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
Chainstay Length Horizontal
402mm
402mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
402.6mm
Front-Center
574.3mm
581.3mm
583.1mm
584.1mm
580.1mm
586.1mm
596mm
606mm
614.9mm
Front-Center Horizontal
570.1mm
577.1mm
579.4mm
580.4mm
576.4mm
582.4mm
592.4mm
602.4mm
611.4mm
Wheelbase
972mm
979mm
982mm
983mm
979mm
985mm
995mm
1005mm
1014mm
Fork Offset/Rake
54.9mm
55.7mm
44.8mm
45.3mm
44.4mm
44.8mm
45mm
45.2mm
44.7mm
Fork Length, Unknown
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
64.9mm
mid/neutral
60.9mm
mid/neutral
69.3mm
high
68.8mm
high
63.4mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.4mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61mm
57.4mm
65.6mm
65mm
60.3mm
54.3mm
54.1mm
53.9mm
51.6mm
Wheel Flop
20.9mm
19.2mm
21.3mm
21.2mm
18.6mm
15.9mm
15.8mm
15.8mm
14.7mm
Standover Height
654mm
669mm
697mm
720mm
744mm
762mm
779mm
798mm
826mm
Tire to Pedal Spindle
65.3mm
170 mm cranks
72.3mm
170 mm cranks
74.1mm
170 mm cranks
75.1mm
170 mm cranks
71.1mm
170 mm cranks
77.1mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
105.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
100 Build
4XS
3XS
XXS
XS
S
S/M
M/L
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1650mm
1657mm
1660mm
1661mm
1657mm
1663mm
1673mm
1683mm
1692mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.merida-bikes.com/ko-kr/bike/3092/scultura-rim-100