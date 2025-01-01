2025 Stanton Bikes Sherpa Gen 5
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Moto/Klunker/Riser Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Steel
- Suspension
- 120mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
15"
17"
19"
21"
Stack
604mm
604mm
623mm
642mm
Reach
444mm
468mm
495mm
509mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.29:1
1.26:1
1.26:1
Seat Tube Length, C-T
381mm
430mm
482mm
533mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
600mm
625mm
650mm
675mm
Top Tube Slope
23.6deg
18.1deg
14.3deg
11.1deg
Head Tube Angle
67deg
67deg
67deg
67deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.5deg
75.5deg
75.5deg
Head Tube Length
100mm
100mm
120mm
140mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
314mm
314mm
314mm
314mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
431.1mm
431.1mm
431.1mm
431.1mm
Front-Center
721.2mm
746.1mm
781mm
801mm
Front-Center Horizontal
718.9mm
743.9mm
778.9mm
798.9mm
Wheelbase
1150mm
1175mm
1210mm
1230mm
Fork Offset/Rake
39.7mm
40.6mm
40.6mm
38.7mm
Trail
114.8mm
very high
113.8mm
very high
113.8mm
very high
115.9mm
very high
Mechanical Trail
105.6mm
104.7mm
104.8mm
106.7mm
Wheel Flop
41.3mm
40.9mm
40.9mm
41.7mm
Tire to Pedal Spindle
179.3mm
170 mm cranks
204.2mm
170 mm cranks
239.1mm
170 mm cranks
259mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
144mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
144mm
170 mm cranks
Gen 5 Build
15"
17"
19"
21"
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1893.9mm
1918.9mm
1953.9mm
1973.9mm
Published Sizing Recommendations
Height
162 cm
to170 cm
172 cm
to178 cm
180 cm
to188 cm
190 cm
to193 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.stantonbikes.com/collections/sherpa-genv