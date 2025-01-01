2025 Giant Bicycles Trinity Advanced SL
- Category
- Triathlon
- Design
- Aero Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
X-Small
Small
Medium
Large
Stack
490mm
513mm
532mm
551mm
Reach
397mm
412mm
431mm
452mm
Stack to Reach Ratio
1.23:1
1.25:1
1.23:1
1.22:1
Seat Tube Length, Unknown
477mm
508mm
538mm
565mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
510mm
530mm
554mm
579mm
Top Tube Slope
2.9deg
2deg
0.8deg
0.1deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
77deg
77deg
77deg
77deg
Head Tube Length
85mm
105mm
125mm
145mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
398.9mm
398.9mm
398.9mm
398.9mm
Front-Center
579.3mm
593.2mm
618.1mm
643.9mm
Front-Center Horizontal
575.1mm
589.1mm
614.1mm
640.1mm
Wheelbase
974mm
988mm
1013mm
1039mm
Fork Offset/Rake
40mm
40mm
40mm
40mm
Trail
68.7mm
high
62.4mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
62.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.4mm
59.7mm
59.7mm
59.7mm
Wheel Flop
20.2mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
Standover Height
758mm
787mm
815mm
838mm
Tire to Pedal Spindle
78.3mm
160 mm cranks
87.2mm
165 mm cranks
107.1mm
170 mm cranks
130.4mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
160 mm cranks
106mm
165 mm cranks
101mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
Advanced SL Build
X-Small
Small
Medium
Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Width Max
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1656mm
1670mm
1695mm
1721mm
Crank Length
160mm
165mm
170mm
172.5mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
400mm
Published Sizing Recommendations
Height
159 cm
to169 cm
166 cm
to176 cm
173 cm
to182 cm
181 cm
to191 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendTriathlon
