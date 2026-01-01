2025 Canyon Bicycles Roadlite CF 8
- Category
- Fitness
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
XS
S
S
M
M
L
L
XL
XL
2XL
2XL
Stack
529mm
529mm
550mm
550mm
573mm
573mm
597mm
597mm
622mm
622mm
645mm
645mm
Reach
400mm
400mm
412mm
412mm
417mm
417mm
420mm
420mm
426mm
426mm
442mm
442mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.32:1
1.33:1
1.33:1
1.37:1
1.37:1
1.42:1
1.42:1
1.46:1
1.46:1
1.46:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
442mm
442mm
482mm
482mm
522mm
522mm
552mm
552mm
582mm
582mm
612mm
612mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
557mm
557mm
575mm
575mm
587mm
587mm
597mm
597mm
610mm
610mm
633mm
633mm
Top Tube Slope
11.3deg
11.3deg
9.1deg
9.1deg
7.3deg
7.3deg
6.7deg
6.7deg
6.2deg
6.2deg
5.4deg
5.4deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
140mm
140mm
130mm
130mm
155mm
155mm
180mm
180mm
205mm
205mm
229mm
229mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
410.6mm
410.6mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
Front-Center
595.4mm
595.4mm
612.8mm
612.8mm
624.8mm
624.8mm
635.7mm
635.7mm
648.6mm
648.6mm
672.5mm
672.5mm
Front-Center Horizontal
592.4mm
592.4mm
608.5mm
608.5mm
620.5mm
620.5mm
631.5mm
631.5mm
644.5mm
644.5mm
668.5mm
668.5mm
Wheelbase
1003mm
1003mm
1017mm
1017mm
1029mm
1029mm
1040mm
1040mm
1053mm
1053mm
1077mm
1077mm
Fork Offset/Rake
42.4mm
42.4mm
43.9mm
43.9mm
43.7mm
43.7mm
44.1mm
44.1mm
43.3mm
43.3mm
44mm
44mm
Trail
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
61.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.1mm
60.1mm
58.6mm
58.6mm
58.8mm
58.8mm
58.4mm
58.4mm
59.3mm
59.3mm
58.6mm
58.6mm
Wheel Flop
18.1mm
18.1mm
17.6mm
17.6mm
17.7mm
17.7mm
17.6mm
17.6mm
17.8mm
17.8mm
17.6mm
17.6mm
Standover Height
733mm
733mm
770mm
770mm
802mm
802mm
828mm
828mm
—
854mm
—
880mm
Tire to Pedal Spindle
89.4mm
165 mm cranks
89.4mm
165 mm cranks
101.8mm
170 mm cranks
101.8mm
170 mm cranks
111.3mm
172.5 mm cranks
111.3mm
172.5 mm cranks
119.7mm
175 mm cranks
119.7mm
175 mm cranks
132.6mm
175 mm cranks
132.6mm
175 mm cranks
156.5mm
175 mm cranks
156.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
165 mm cranks
116mm
165 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
CF 8 Build
XS
XS
S
S
M
M
L
L
XL
XL
2XL
2XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1685mm
1685mm
1699mm
1699mm
1711mm
1711mm
1722mm
1722mm
1735mm
1735mm
1759mm
1759mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
Stem Length
80mm
80mm
80mm
80mm
90mm
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
100mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
158 cm
to168 cm
158 cm
to168 cm
168 cm
to178 cm
168 cm
to178 cm
178 cm
to184 cm
178 cm
to184 cm
184 cm
to190 cm
184 cm
to190 cm
190 cm
to196 cm
190 cm
to196 cm
196 cm
to204 cm
196 cm
to204 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendFitness
Source:https://www.canyon.com/ja-jp/outlet-bikes/hybrid-city-bikes/roadlite-cf-8/3294.html?dwvar_3294_pv_rahmenfarbe=R058_P01&dwvar_3294_pv_rahmengroesse=XS