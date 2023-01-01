2021 Canyon Bicycles Roadlite AL 6.0
- Category
- Fitness
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
2XL
Stack
522mm
540mm
563mm
587mm
611mm
635mm
Reach
403mm
415mm
420mm
423mm
429mm
445mm
Stack to Reach Ratio
1.3:1
1.3:1
1.34:1
1.39:1
1.42:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
442mm
482mm
522mm
552mm
582mm
612mm
Top Tube Length, Actual C-C
558mm
575mm
587mm
597mm
610mm
633mm
Top Tube Slope
10.5deg
8deg
6.3deg
5.7deg
5.1deg
4.5deg
Head Tube Angle
72.15deg
72.15deg
72.15deg
72.15deg
72.15deg
72.15deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
105mm
130mm
155mm
180mm
205mm
Bottom Bracket Drop
60mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
281mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
410.6mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
Front-Center
603.4mm
617.8mm
630.7mm
640.6mm
654.6mm
678.4mm
Front-Center Horizontal
600.4mm
613.5mm
626.5mm
636.5mm
650.5mm
674.5mm
Wheelbase
1011mm
1022mm
1035mm
1045mm
1059mm
1083mm
Fork Offset/Rake
46.2mm
45.8mm
46.3mm
45.6mm
45.9mm
46.2mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
61.7mm
mid/neutral
61.1mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.3mm
58.8mm
58.2mm
58.9mm
58.6mm
58.4mm
Wheel Flop
17.9mm
18mm
17.8mm
18.1mm
18mm
17.9mm
Standover Height
720mm
750mm
800mm
810mm
840mm
860mm
Tire to Pedal Spindle
97.4mm
165 mm cranks
106.8mm
170 mm cranks
117.2mm
172.5 mm cranks
124.6mm
175 mm cranks
138.6mm
175 mm cranks
162.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
165 mm cranks
98mm
170 mm cranks
95.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
93mm
175 mm cranks
AL 6.0 Build
XS
S
M
L
XL
2XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1693mm
1704mm
1717mm
1727mm
1741mm
1765mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
—
166 cm
to174 cm
174 cm
to182 cm
182 cm
to190 cm
190 cm
to197 cm
197 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFitness
Source:https://www.canyon.com/en-gb/hybrid-bikes/city-bikes/roadlite/roadlite-6/2782.html?dwvar_2782_pv_rahmenfarbe=GY