2015 Raleigh Bikes Clubman Base
- Category
- Sport Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
52.0
54.0
56.0
58.0
60.0
62.0
Seat Tube Length, C-C
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
545mm
560mm
575mm
590mm
605mm
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
73.5deg
73deg
72.75deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
220mm
Bottom Bracket Drop
75mm
72.5mm
72.5mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
264mm
266.5mm
266.5mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
423.4mm
423.8mm
423.8mm
424.3mm
424.3mm
424.3mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
67mm
high
63.9mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.2mm
60.4mm
57.6mm
57.6mm
54.8mm
54.8mm
Wheel Flop
21.1mm
19.7mm
18.3mm
18.3mm
16.9mm
16.9mm
Standover Height
775mm
795mm
815mm
835mm
855mm
875mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
172.5 mm cranks
94mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
94mm
175 mm cranks
Base Build
52.0
54.0
56.0
58.0
60.0
62.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Crank Length
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40cm
42cm
42cm
44cm
44cm
44cm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Source:https://community.raleighusa.com/bikes-archive/2015-road/2015-steel/2015-clubman-disc