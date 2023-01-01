2018 Pelago Bicycles Sibbo Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
48
53
56
59
62
65
Stack
528mm
554mm
584mm
613mm
643mm
664mm
Reach
382mm
380mm
387mm
393mm
398mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.46:1
1.51:1
1.56:1
1.62:1
1.65:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
530mm
560mm
590mm
620mm
650mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
540mm
560mm
580mm
595mm
605mm
Top Tube Slope
7.3deg
4.8deg
4.9deg
4.9deg
4.9deg
4.1deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.8deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
102mm
130mm
160mm
190mm
220mm
240mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
271mm
Chainstay Length
423mm
423mm
423mm
423mm
423mm
423mm
Chainstay Length Horizontal
417.5mm
417.5mm
417.5mm
417.5mm
417.5mm
417.5mm
Front-Center
582.8mm
584.4mm
595.7mm
610.5mm
624.6mm
634.9mm
Front-Center Horizontal
578.8mm
580.4mm
591.8mm
606.7mm
620.9mm
631.3mm
Wheelbase
996.3mm
997.9mm
1009.3mm
1024.2mm
1038.4mm
1048.8mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
62.8mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.8mm
56.9mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
54.1mm
Wheel Flop
18.5mm
17.1mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
15.8mm
Standover Height
742mm
781mm
810mm
838mm
866mm
900mm
Tire to Pedal Spindle
78.8mm
165 mm cranks
75.4mm
170 mm cranks
86.7mm
170 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
110.6mm
175 mm cranks
115.9mm
180 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
165 mm cranks
101mm
170 mm cranks
101mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
96mm
175 mm cranks
91mm
180 mm cranks
Base Build
48
53
56
59
62
65
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1674.3mm
1675.9mm
1687.3mm
1702.2mm
1716.4mm
1726.8mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
175mm
180mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
100mm
100mm
110mm
110mm
110mm
Published Sizing Recommendations
Height
160 cm
to170 cm
170 cm
to180 cm
175 cm
to185 cm
180 cm
to190 cm
190 cm
to200 cm
195 cm
to205 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.simplebikestore.eu/nl/pelago-pelago-sibbo.html?id=107782628