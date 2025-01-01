2025 Mk2 Singular Cycles Kite Ti
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Titanium
- Features
- Disc brake
Geometry
Small
Medium
Large
Extra Large
Stack
557mm
576mm
597mm
616mm
Reach
365mm
379mm
392mm
411mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.52:1
1.52:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
525mm
550mm
575mm
Seat Tube Length, C-C
450mm
475mm
500mm
525mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
550mm
575mm
600mm
Top Tube Slope
8.6deg
7.8deg
7.3deg
6.5deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
120mm
140mm
160mm
180mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
291mm
291mm
291mm
291mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
438.6mm
438.6mm
438.6mm
438.6mm
Front-Center
589mm
609mm
624mm
650mm
Front-Center Horizontal
583.4mm
604.4mm
619.4mm
645.4mm
Wheelbase
1022mm
1043mm
1058mm
1084mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
73.1mm
high
73.1mm
high
69.7mm
high
69.7mm
high
Mechanical Trail
69.2mm
69.2mm
66.1mm
66.1mm
Wheel Flop
22.5mm
22.5mm
21mm
21mm
Standover Height
786mm
806mm
828mm
851mm
Tire to Pedal Spindle
53mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
88mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
121mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
121mm
170 mm cranks
Ti Build
Small
Medium
Large
Extra Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
55mm
55mm
55mm
55mm
Tire Width Max
292.2mm
—
—
—
Tire Outer Diameter
732mm
732mm
732mm
732mm
Bike Length with Tires
1754mm
1775mm
1790mm
1816mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
