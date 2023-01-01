2019 All-City Cycles Zig Zag 105
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
46cm
49cm
52cm
55cm
58cm
61cm
Stack
524mm
540mm
562mm
583mm
607mm
631mm
Reach
375mm
377mm
384mm
389mm
400mm
415mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.5:1
1.52:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-TTT
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
530mm
545mm
560mm
580mm
605mm
Top Tube Slope
6.8deg
5.5deg
4.7deg
3.9deg
3.4deg
2.9deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
120mm
135mm
155mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
66mm
66mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
273mm
273mm
274mm
274mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
409.6mm
409.6mm
409.7mm
409.7mm
414.9mm
414.9mm
Front-Center
597.5mm
601mm
605.2mm
613.2mm
631.9mm
653.9mm
Front-Center Horizontal
593.7mm
597.2mm
601.6mm
609.6mm
628.6mm
650.7mm
Wheelbase
1003.3mm
1006.8mm
1011.3mm
1019.4mm
1043.5mm
1065.6mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
386mm
Trail
69.1mm
high
62.8mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
53.4mm
mid/neutral
53.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.9mm
59.4mm
53.8mm
53.8mm
50.9mm
50.9mm
Wheel Flop
22.2mm
19.3mm
16.6mm
16.6mm
15.3mm
15.3mm
Standover Height
736.9mm
761.4mm
787.7mm
813.4mm
840.1mm
866.4mm
Tire to Pedal Spindle
93.5mm
165 mm cranks
92mm
170 mm cranks
93.7mm
172.5 mm cranks
101.7mm
172.5 mm cranks
117.9mm
175 mm cranks
139.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
165 mm cranks
102mm
170 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
100.5mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
105 Build
46cm
49cm
52cm
55cm
58cm
61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1681.3mm
1684.8mm
1689.3mm
1697.4mm
1721.5mm
1743.6mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
440mm
460mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://allcitycycles.com/bikes/zig_zag_105