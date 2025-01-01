2021 GT Bicycles Grade Elite Alloy
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
48
51
55
58
61
Stack
524mm
546mm
568mm
590mm
612mm
634mm
Reach
370mm
378mm
385mm
394mm
400mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.44:1
1.48:1
1.5:1
1.53:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
457mm
494mm
531mm
568mm
605mm
Top Tube Length, Actual C-C
531mm
545mm
559mm
574mm
587mm
602mm
Top Tube Slope
13.9deg
11.9deg
10.1deg
8.3deg
6.7deg
5.1deg
Head Tube Angle
69deg
70.5deg
70.5deg
72.3deg
72.3deg
72.3deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
Head Tube Length
102mm
119mm
145mm
160mm
187mm
210mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
275mm
275mm
278mm
278mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
438.6mm
438.6mm
439mm
439mm
439.5mm
439.5mm
Front-Center
606mm
608mm
623mm
621mm
634mm
650mm
Front-Center Horizontal
601.4mm
603.4mm
618mm
616mm
630.5mm
645.5mm
Wheelbase
1040mm
1042mm
1057mm
1055mm
1070mm
1085mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
74.7mm
high
64.9mm
mid/neutral
64.9mm
mid/neutral
53.3mm
mid/neutral
53.3mm
mid/neutral
53.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
69.7mm
61.2mm
61.2mm
50.8mm
50.8mm
50.8mm
Wheel Flop
25mm
20.4mm
20.4mm
15.5mm
15.5mm
15.5mm
Standover Height
700mm
731mm
760mm
791mm
824mm
851mm
Tire to Pedal Spindle
88mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
132mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Elite Alloy Build
44
48
51
55
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Outer Diameter
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
Bike Length with Tires
1736mm
1738mm
1753mm
1751mm
1766mm
1781mm
Published Sizing Recommendations
Height
148 cm
to161 cm
155 cm
to168 cm
163 cm
to175 cm
170 cm
to183 cm
178 cm
to190 cm
185 cm
to190 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://trial-sport.ru/imf_photo/grade_2540348.jpg