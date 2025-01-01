2026 ROSE Bikes Backroad GRX 820
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
M/L
L
XL
Stack
544.7mm
565.5mm
580.6mm
599.6mm
610.5mm
624.3mm
Reach
384.4mm
388.4mm
396.4mm
403.2mm
412.3mm
430.2mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.46:1
1.46:1
1.49:1
1.48:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-T
462mm
481mm
501mm
511mm
531mm
556mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
545mm
560mm
575mm
590mm
615mm
Top Tube Slope
11deg
11.2deg
10.5deg
11.3deg
10.2deg
8.8deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.25deg
71.25deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74.5deg
74.25deg
74deg
73.75deg
73.5deg
Head Tube Length
102mm
122mm
137mm
157mm
167mm
182mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
422.9mm
422.9mm
Front-Center
605.6mm
612mm
622.6mm
635.8mm
645.7mm
668.2mm
Front-Center Horizontal
600.6mm
607mm
617.7mm
631mm
640.9mm
663.6mm
Wheelbase
1018.4mm
1024.8mm
1035.5mm
1048.7mm
1063.8mm
1086.5mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
75.2mm
high
71.8mm
high
70.2mm
high
70.2mm
high
68.5mm
high
68.5mm
high
Mechanical Trail
70.8mm
67.9mm
66.4mm
66.4mm
65mm
65mm
Wheel Flop
23.7mm
22.1mm
21.4mm
21.4mm
20.6mm
20.6mm
Standover Height
772mm
792mm
809mm
823mm
837mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
79.6mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
96.6mm
170 mm cranks
109.8mm
170 mm cranks
119.7mm
170 mm cranks
142.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
GRX 820 Build
XS
S
M
M/L
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1730.4mm
1736.8mm
1747.5mm
1760.7mm
1775.8mm
1798.5mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.rosebikes.com/p/rose-backroad-grx-820-2725742