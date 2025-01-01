2025 ROSE Bikes Backroad Force 1x13
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
M/L
L
XL
Stack
544.7mm
565.5mm
580.6mm
599.6mm
610.5mm
624.3mm
Reach
384.4mm
388.4mm
396.4mm
403.2mm
412.3mm
430.2mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.46:1
1.46:1
1.49:1
1.48:1
1.45:1
Seat Tube Length, C-T
462mm
481mm
501mm
511mm
531mm
556mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
545mm
560mm
575mm
590mm
615mm
Top Tube Slope
11deg
11.2deg
10.5deg
11.3deg
10.2deg
8.8deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.25deg
71.25deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74.5deg
74.25deg
74deg
73.75deg
73.5deg
Head Tube Length
102mm
122mm
137mm
157mm
167mm
182mm
Bottom Bracket Drop
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
78mm
Bottom Bracket Height
-14mm
-14mm
-14mm
-14mm
-14mm
-14mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
422.9mm
422.9mm
Front-Center
605.6mm
612mm
622.6mm
635.8mm
645.7mm
668.2mm
Front-Center Horizontal
600.6mm
607mm
617.7mm
631mm
640.9mm
663.6mm
Wheelbase
1018.4mm
1024.8mm
1035.5mm
1048.7mm
1063.8mm
1086.5mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Trail
-28.3mm
-28.7mm
-29mm
-29mm
-29.2mm
-29.2mm
Mechanical Trail
-26.6mm
-27.2mm
-27.4mm
-27.4mm
-27.7mm
-27.7mm
Wheel Flop
-8.9mm
-8.8mm
-8.8mm
-8.8mm
-8.8mm
-8.8mm
Standover Height
772mm
792mm
809mm
823mm
837mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
371.6mm
170 mm cranks
378mm
170 mm cranks
388.6mm
170 mm cranks
401.8mm
170 mm cranks
411.7mm
170 mm cranks
434.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
-184mm
170 mm cranks
-184mm
170 mm cranks
-184mm
170 mm cranks
-184mm
170 mm cranks
-184mm
170 mm cranks
-184mm
170 mm cranks
Force 1x13 Build
XS
S
M
M/L
L
XL
Wheel Size
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
28mm BSD
28 mm BSD
Tire Width
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
128mm
128mm
128mm
128mm
128mm
128mm
Bike Length with Tires
1146.4mm
1152.8mm
1163.5mm
1176.7mm
1191.8mm
1214.5mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
Published Sizing Recommendations
Height
161 cm
to167 cm
168 cm
to173 cm
1744 cm
to179 cm
180 cm
to184 cm
185 cm
to191 cm
192 cm
to199 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
