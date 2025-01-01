2025 Litespeed Bicycles Gravel Ultimate G2 FI
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
M/L
L
XL
Stack
55.3mm
55.7mm
56mm
58.5mm
61.5mm
64mm
Reach
36.4mm
37.3mm
39mm
39.5mm
40.5mm
41.5mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.49:1
1.44:1
1.48:1
1.52:1
1.54:1
Seat Tube Length, Unknown
43mm
44.5mm
47mm
49.5mm
52mm
55mm
Top Tube Length, Actual C-C
51.7mm
53.2mm
55.5mm
56.8mm
59mm
61mm
Top Tube Slope
16.2deg
14.6deg
11.8deg
11.7deg
11.9deg
11.2deg
Head Tube Angle
70deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
9.2mm
9.2mm
9.7mm
12.4mm
14.9mm
18.6mm
Bottom Bracket Drop
7.8mm
7.8mm
7.4mm
7.1mm
6.8mm
6.8mm
Bottom Bracket Height
343.2mm
343.2mm
343.6mm
343.9mm
344.2mm
344.2mm
Chainstay Length
42.5mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
Chainstay Length Horizontal
41.8mm
41.8mm
41.9mm
41.9mm
42mm
42mm
Front-Center
59.6mm
59.6mm
61mm
62.3mm
63.6mm
65.7mm
Front-Center Horizontal
59mm
59.1mm
60.6mm
61.8mm
63.2mm
65.4mm
Wheelbase
100.8mm
100.9mm
102.4mm
103.7mm
105.1mm
107.3mm
Fork Offset/Rake
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
Trail
122.4mm
very high
115.6mm
very high
112.2mm
very high
112.2mm
very high
108.8mm
very high
108.8mm
very high
Mechanical Trail
115.1mm
109.3mm
106.4mm
106.4mm
103.5mm
103.5mm
Wheel Flop
39.4mm
35.6mm
33.8mm
33.8mm
32mm
32mm
Standover Height
71.7mm
72.7mm
75.7mm
79mm
81.3mm
84.5mm
Tire to Pedal Spindle
-461.4mm
170 mm cranks
-461.4mm
170 mm cranks
-460mm
170 mm cranks
-458.7mm
170 mm cranks
-462.4mm
175 mm cranks
-460.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
173.2mm
170 mm cranks
173.2mm
170 mm cranks
173.6mm
170 mm cranks
173.9mm
170 mm cranks
169.2mm
175 mm cranks
169.2mm
175 mm cranks
Ultimate G2 FI Build
XS
S
M
M/L
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
802.8mm
802.9mm
804.4mm
805.7mm
807.1mm
809.3mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://litespeed.com/collections/ultimate-g2/products/ultimate-g2-fi