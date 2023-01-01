1997 Heron Bicycles Rally/Road Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
62
64
Stack
481mm
499.2mm
517.1mm
534.9mm
554mm
573.1mm
592.2mm
611.2mm
Reach
385.8mm
396.8mm
391.9mm
402mm
406mm
410mm
418.9mm
427.9mm
Stack to Reach Ratio
1.25:1
1.26:1
1.32:1
1.33:1
1.36:1
1.4:1
1.41:1
1.43:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
545mm
550mm
570mm
580mm
590mm
605mm
620mm
Top Tube Length, Actual C-C
525mm
545mm
550mm
570mm
580mm
590mm
605mm
620mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Bottom Bracket Drop
45mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
275mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
405mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
402.5mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
418.3mm
Fork Offset/Rake
40mm
45mm
45mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
42.5mm
43mm
Trail
61.9mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.6mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
56.1mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.9mm
54.1mm
54.1mm
53.8mm
53.8mm
53.8mm
53.8mm
53.3mm
Wheel Flop
18.2mm
15.8mm
15.8mm
15.3mm
15.3mm
15.3mm
15.3mm
15.1mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
105mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
Base Build
50
52
54
56
58
60
62
64
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
33mm
Tire Outer Diameter
640mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Crank Length
—
—
—
—
—
—
—
170mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:http://www.heronbicycles.com/geometry.html