2015 Ridley Bikes Fenix SL Base
Geometry
XX Small
X Small
Small
Medium
Large
Extra Large
Stack
505mm
530mm
545mm
575mm
602mm
625mm
Reach
380mm
375mm
385mm
390mm
400mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.41:1
1.42:1
1.47:1
1.51:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
450mm
480mm
510mm
540mm
570mm
600mm
Seat Tube Length, C-C
410mm
440mm
470mm
500mm
530mm
560mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
545mm
565mm
585mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
500mm
510mm
530mm
550mm
570mm
585mm
Top Tube Slope
9.2deg
7.7deg
6.9deg
6.2deg
5.7deg
5.5deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
130mm
145mm
175mm
205mm
230mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
66mm
66mm
63mm
63mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
270mm
270mm
273mm
273mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399.3mm
399.3mm
399.6mm
399.6mm
400.1mm
400.1mm
Front-Center
573.8mm
578.8mm
581.2mm
594.1mm
606.2mm
615.2mm
Front-Center Horizontal
569.8mm
574.8mm
577.4mm
590.4mm
602.9mm
611.9mm
Wheelbase
969mm
974mm
977mm
990mm
1003mm
1012mm
Fork Offset/Rake
45.4mm
47.2mm
44mm
47.6mm
41.5mm
44mm
Trail
61.4mm
mid/neutral
59.5mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
49.9mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
50.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.4mm
56.6mm
54.3mm
47.8mm
53.9mm
48.6mm
Wheel Flop
18.1mm
17.5mm
15.9mm
13.6mm
15.3mm
13.4mm
Standover Height
690mm
740mm
750mm
780mm
810mm
840mm
Tire to Pedal Spindle
67.8mm
170 mm cranks
72.8mm
170 mm cranks
75.2mm
170 mm cranks
88.1mm
170 mm cranks
100.2mm
170 mm cranks
109.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Base Build
XX Small
X Small
Small
Medium
Large
Extra Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1641mm
1646mm
1649mm
1662mm
1675mm
1684mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/ridley-fenix-2015/