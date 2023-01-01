2021 Allied Cycle Works Alfa Disc Plus Headtube
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49+
52+
54+
56+
58+
61+
Stack
520mm
542mm
559mm
580mm
607mm
628mm
Reach
376mm
381mm
382mm
391mm
398mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.42:1
1.46:1
1.48:1
1.53:1
1.55:1
Seat Tube Length, Unknown
482mm
512mm
532mm
552mm
572mm
602mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
513mm
537mm
548mm
565mm
583mm
601mm
Top Tube Slope
6.1deg
5.5deg
5.2deg
5.3deg
6.1deg
5.3deg
Head Tube Angle
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
117mm
137mm
157mm
177mm
207mm
227mm
Bottom Bracket Drop
71.5mm
71.5mm
69mm
69mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
264.5mm
264.5mm
267mm
267mm
268.5mm
268.5mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.7mm
403.7mm
404.2mm
404.2mm
404.4mm
404.4mm
Front-Center
569.8mm
574.8mm
581mm
591.9mm
607.4mm
614.3mm
Front-Center Horizontal
565.3mm
570.3mm
576.9mm
587.9mm
603.6mm
610.6mm
Wheelbase
969mm
974mm
981mm
992mm
1008mm
1015mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (On-Axis)
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
371mm
Trail
61.4mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
50.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.4mm
54.2mm
54.2mm
51.4mm
51.4mm
48.6mm
Wheel Flop
17.8mm
15.9mm
15.9mm
14.6mm
14.6mm
13.4mm
Standover Height
750mm
775mm
791mm
815mm
839mm
—
Tire to Pedal Spindle
63.8mm
170 mm cranks
68.8mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
85.9mm
170 mm cranks
101.4mm
170 mm cranks
108.3mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94.5mm
170 mm cranks
94.5mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
98.5mm
170 mm cranks
98.5mm
170 mm cranks
Plus Headtube Build
49+
52+
54+
56+
58+
61+
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1641mm
1646mm
1653mm
1664mm
1680mm
1687mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://alliedcycleworks.com/pages/allied-alfa-disc