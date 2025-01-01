2026v2 Marin Bikes Muirwoods Base
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
L
XL
Stack
527.7mm
545.8mm
563.9mm
582mm
Reach
430mm
450mm
475mm
505mm
Stack to Reach Ratio
1.23:1
1.21:1
1.19:1
1.15:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
430mm
480mm
520mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
561.6mm
586.1mm
615.6mm
650.1mm
Top Tube Slope
16.9deg
13.1deg
9.4deg
7deg
Head Tube Angle
65deg
65deg
65deg
65deg
Seat Tube Angle
76deg
76deg
76deg
76deg
Head Tube Length
130mm
150mm
170mm
190mm
Bottom Bracket Drop
55mm
55mm
55mm
55mm
Bottom Bracket Height
296.7mm
296.7mm
296.7mm
296.7mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
421.4mm
421.4mm
421.4mm
421.4mm
Front-Center
702.2mm
730.6mm
764mm
802.3mm
Front-Center Horizontal
700.1mm
728.5mm
762mm
800.4mm
Wheelbase
1121.5mm
1149.9mm
1183.4mm
1221.8mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
114.3mm
very high
114.3mm
very high
114.3mm
very high
114.3mm
very high
Mechanical Trail
103.6mm
103.6mm
103.6mm
103.6mm
Wheel Flop
43.8mm
43.8mm
43.8mm
43.8mm
Standover Height
642.7mm
686.3mm
726.9mm
750.1mm
Tire to Pedal Spindle
180.5mm
170 mm cranks
208.9mm
170 mm cranks
242.3mm
170 mm cranks
280.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
126.7mm
170 mm cranks
126.7mm
170 mm cranks
126.7mm
170 mm cranks
126.7mm
170 mm cranks
Base Build
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
Tire Outer Diameter
703.4mm
703.4mm
703.4mm
703.4mm
Bike Length with Tires
1824.9mm
1853.3mm
1886.8mm
1925.2mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
780mm
780mm
780mm
780mm
Stem Length
35mm
35mm
35mm
35mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendOff-road Touring
Source:https://www.marinbikes.com/pl/bikes/2023-muirwoods-2-2-2