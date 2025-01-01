2026 Marin Bikes Muirwoods Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
561.7mm
580.2mm
598.6mm
617.1mm
635.6mm
Reach
375mm
400mm
425mm
450mm
475mm
Stack to Reach Ratio
1.5:1
1.45:1
1.41:1
1.37:1
1.34:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
420mm
460mm
500mm
530mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
536mm
566.4mm
596.7mm
627mm
657.3mm
Top Tube Slope
22.3deg
18.9deg
15.8deg
13.1deg
11.5deg
Head Tube Angle
67.5deg
67.5deg
67.5deg
67.5deg
67.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
130mm
150mm
170mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
276.7mm
276.7mm
276.7mm
276.7mm
276.7mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
423.4mm
Front-Center
636.2mm
668.7mm
701.1mm
733.6mm
766.1mm
Front-Center Horizontal
631.8mm
664.4mm
697.1mm
729.8mm
762.4mm
Wheelbase
1055.2mm
1087.9mm
1120.5mm
1153.2mm
1185.8mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
97mm
very high
97mm
very high
97mm
very high
97mm
very high
97mm
very high
Mechanical Trail
89.6mm
89.6mm
89.6mm
89.6mm
89.6mm
Wheel Flop
34.3mm
34.3mm
34.3mm
34.3mm
34.3mm
Standover Height
633mm
672mm
703mm
731mm
751mm
Tire to Pedal Spindle
114.5mm
170 mm cranks
147mm
170 mm cranks
174.4mm
175 mm cranks
206.9mm
175 mm cranks
239.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106.7mm
170 mm cranks
106.7mm
170 mm cranks
101.7mm
175 mm cranks
101.7mm
175 mm cranks
101.7mm
175 mm cranks
Base Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
2.35in
Tire Width Max
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Outer Diameter
703.4mm
703.4mm
703.4mm
703.4mm
703.4mm
Bike Length with Tires
1758.6mm
1791.2mm
1823.9mm
1856.5mm
1889.2mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
680mm
680mm
680mm
700mm
700mm
Stem Length
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.marinbikes.com/bikes/2025-muirwoods-2