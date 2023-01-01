2022 Trek Bikes FX 2 Disc
- Category
- Fitness
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
537mm
539mm
557mm
586mm
618mm
647mm
Reach
383mm
393mm
397mm
398mm
398mm
392mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.37:1
1.4:1
1.47:1
1.55:1
1.65:1
Seat Tube Length, C-T
330mm
381mm
445mm
508mm
572mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
52.7mm
54.2mm
55.7mm
57.1mm
58.7mm
60.1mm
Top Tube Slope
25deg
19.2deg
14deg
10.3deg
7.2deg
4.2deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71.5deg
71.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72deg
Head Tube Length
115mm
115mm
130mm
160mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
445.3mm
445.3mm
445.3mm
445.3mm
445.3mm
445.3mm
Front-Center
611.2mm
617.2mm
618.2mm
628.1mm
628.1mm
630.1mm
Front-Center Horizontal
607.7mm
613.7mm
614.7mm
624.7mm
624.7mm
626.7mm
Wheelbase
1053mm
1059mm
1060mm
1070mm
1070mm
1072mm
Fork Offset/Rake
49.7mm
49.8mm
50.4mm
49.7mm
49.9mm
48.8mm
Trail
73mm
high
69.7mm
high
62.7mm
mid/neutral
63.4mm
mid/neutral
56.7mm
mid/neutral
57.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.6mm
65.7mm
59.4mm
60.1mm
54.1mm
55.2mm
Wheel Flop
23.5mm
21.9mm
18.9mm
19.1mm
16.3mm
16.6mm
Standover Height
673mm
704mm
738mm
799mm
848mm
885mm
Tire to Pedal Spindle
95.2mm
170 mm cranks
101.2mm
170 mm cranks
102.2mm
170 mm cranks
112.1mm
170 mm cranks
112.1mm
170 mm cranks
114.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
2 Disc Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1745mm
1751mm
1752mm
1762mm
1762mm
1764mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Handlebar Width
600mm
600mm
600mm
660mm
660mm
660mm
Stem Length
90mm
90mm
90mm
100mm
100mm
100mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Published Sizing Recommendations
Height
147 cm
to155 cm
155 cm
to165 cm
165 cm
to175 cm
175 cm
to186 cm
186 cm
to197 cm
197 cm
to203 cm
PBH
69 cm
to73 cm
72 cm
to78 cm
77 cm
to83 cm
82 cm
to88 cm
87 cm
to93 cm
92 cm
to95 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFitness
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/hybrid-bikes/fitness-bikes/fx/fx-2-disc/p/35003/?colorCode=red