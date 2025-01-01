2026 CUBE Bikes Nuroad Race
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
XXL
Stack
527mm
555mm
589mm
610mm
631mm
652mm
Reach
385mm
385mm
390mm
389mm
397mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.44:1
1.51:1
1.57:1
1.59:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
530mm
550mm
570mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
519mm
537mm
560mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Slope
8.1deg
8deg
8.5deg
8.7deg
8.7deg
8.6deg
Head Tube Angle
69deg
70deg
71.5deg
72deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
75.7deg
74.7deg
73.9deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
135mm
165mm
185mm
205mm
225mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
440mm
494mm
494mm
442mm
442mm
442mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
489mm
489mm
436.4mm
436.4mm
436.4mm
Front-Center
612.6mm
560.4mm
561.4mm
615.6mm
625.5mm
635.5mm
Front-Center Horizontal
608.6mm
556mm
557mm
611.6mm
621.6mm
631.6mm
Wheelbase
1043mm
1045mm
1046mm
1048mm
1058mm
1068mm
Fork Offset/Rake
45mm
-5.2mm
-6.3mm
44.8mm
45.5mm
45.6mm
Trail
86.6mm
very high
133.3mm
very high
124.1mm
very high
66.9mm
high
63mm
mid/neutral
59.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
80.8mm
125.3mm
117.7mm
63.7mm
60.1mm
57.1mm
Wheel Flop
29mm
42.8mm
37.4mm
19.7mm
18.1mm
16.7mm
Standover Height
751mm
780mm
812mm
832mm
852mm
872mm
Tire to Pedal Spindle
96.6mm
165 mm cranks
44.4mm
165 mm cranks
40.4mm
170 mm cranks
94.6mm
170 mm cranks
102.5mm
172 mm cranks
109.5mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
116mm
165 mm cranks
116mm
165 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
109mm
172 mm cranks
106mm
175 mm cranks
Race Build
XS
S
M
L
XL
XXL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1745mm
1747mm
1748mm
1750mm
1760mm
1770mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
172mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
440mm
440mm
460mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.cube.eu/de-en/cube-nuroad-race-royalgreen-n-black/129450