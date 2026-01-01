2026 CUBE Bikes Nuroad Pro
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
S
M
L
XL
Stack
488mm
530mm
554mm
588mm
610mm
633mm
Reach
369mm
384mm
386mm
389mm
389mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.32:1
1.38:1
1.44:1
1.51:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, Unknown
408mm
447mm
477mm
507mm
527mm
557mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
500mm
518mm
537mm
560mm
575mm
592mm
Top Tube Slope
11.2deg
11.1deg
10.4deg
10.8deg
11.1deg
10.1deg
Head Tube Angle
68deg
69deg
70deg
71.4deg
72deg
72.2deg
Seat Tube Angle
75deg
75.8deg
74.7deg
73.8deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
113mm
135mm
165mm
185mm
208mm
Bottom Bracket Drop
61mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
290mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
421mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
416.6mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
Front-Center
593.6mm
613.6mm
614.6mm
613.6mm
615.6mm
627.5mm
Front-Center Horizontal
590.4mm
609.6mm
610.6mm
609.6mm
611.6mm
623.6mm
Wheelbase
1007mm
1044mm
1045mm
1044mm
1046mm
1058mm
Fork Offset/Rake
45.4mm
45.8mm
45.5mm
43.9mm
44.8mm
42.7mm
Trail
92.9mm
very high
85.7mm
very high
79.3mm
high
71.9mm
high
66.9mm
high
67.9mm
high
Mechanical Trail
86.1mm
80mm
74.5mm
68.1mm
63.6mm
64.6mm
Wheel Flop
32.3mm
28.7mm
25.5mm
21.7mm
19.7mm
19.8mm
Standover Height
691mm
749mm
776mm
808mm
828mm
855mm
Tire to Pedal Spindle
72.6mm
170 mm cranks
92.6mm
170 mm cranks
93.6mm
170 mm cranks
92.6mm
170 mm cranks
94.6mm
170 mm cranks
106.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
120mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Pro Build
XXS
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1709mm
1746mm
1747mm
1746mm
1748mm
1760mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.cube.eu/si-en/cube-nuroad-pro-pea-n-grey/129310