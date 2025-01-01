2026 CUBE Bikes Nuroad C:62 EXC
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
520mm
544mm
579mm
599mm
623mm
Reach
388mm
388mm
393mm
392mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.4:1
1.47:1
1.53:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
460mm
490mm
510mm
540mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
522mm
537mm
560mm
575mm
592mm
Top Tube Slope
11.8deg
11.1deg
11.6deg
11.6deg
10.8deg
Head Tube Angle
69deg
70deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74.7deg
73.9deg
73deg
73deg
Head Tube Length
102mm
124mm
155mm
174mm
197mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
294mm
294mm
294mm
294mm
294mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
442mm
442mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
434.4mm
434.4mm
436.4mm
436.4mm
Front-Center
612.6mm
613.6mm
615.6mm
615.6mm
627.5mm
Front-Center Horizontal
608.6mm
609.6mm
611.6mm
611.6mm
623.6mm
Wheelbase
1043mm
1044mm
1046mm
1048mm
1060mm
Fork Offset/Rake
44.7mm
46.1mm
45.8mm
45.4mm
45mm
Trail
91.9mm
very high
83.4mm
very high
73.5mm
high
70.6mm
high
67.6mm
high
Mechanical Trail
85.8mm
78.4mm
69.7mm
67.1mm
64.4mm
Wheel Flop
30.7mm
26.8mm
22.1mm
20.7mm
19.4mm
Standover Height
743mm
771mm
805mm
824mm
851mm
Tire to Pedal Spindle
83.6mm
165 mm cranks
84.6mm
165 mm cranks
81.6mm
170 mm cranks
81.6mm
170 mm cranks
91mm
172.5 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
129mm
165 mm cranks
129mm
165 mm cranks
124mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
121.5mm
172.5 mm cranks
C:62 EXC Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
728mm
728mm
728mm
728mm
728mm
Bike Length with Tires
1771mm
1772mm
1774mm
1776mm
1788mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
172.5mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
