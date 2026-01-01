2021 CUBE Bikes Nuroad Race
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50 cm / XS
53 cm / S
56 cm / M
58 cm / L
61 cm / XL
Stack
530mm
554mm
588mm
610mm
633mm
Reach
384mm
386mm
389mm
389mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.44:1
1.51:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, Unknown
447mm
477mm
507mm
527mm
557mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
518mm
537mm
560mm
575mm
592mm
Head Tube Angle
69deg
70deg
71.4deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle, Unknown
75.8deg
74.7deg
73.8deg
73deg
73deg
Head Tube Length
113mm
135mm
165mm
185mm
208mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
Front-Center
613.6mm
614.6mm
613.6mm
615.6mm
627.5mm
Front-Center Horizontal
609.6mm
610.6mm
609.6mm
611.6mm
623.6mm
Wheelbase
1044mm
1045mm
1044mm
1046mm
1058mm
Fork Offset/Rake
45.8mm
45.5mm
43.9mm
44.8mm
45.9mm
Trail
85.7mm
very high
79.3mm
high
71.9mm
high
66.9mm
high
62.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
80mm
74.5mm
68.1mm
63.6mm
59.7mm
Wheel Flop
28.7mm
25.5mm
21.7mm
19.7mm
18mm
Tire to Pedal Spindle
92.6mm
170 mm cranks
93.6mm
170 mm cranks
92.6mm
170 mm cranks
94.6mm
170 mm cranks
106.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
Race Build
50 cm / XS
53 cm / S
56 cm / M
58 cm / L
61 cm / XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Width Max
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
Tire Outer Diameter
702mm
702mm
702mm
702mm
702mm
Bike Length with Tires
1746mm
1747mm
1746mm
1748mm
1760mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://info.cube.eu/product?a=480200