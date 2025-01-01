2015 Merida Bikes Cyclo Cross 500
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Rim brake
Geometry
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
59cm
Stack
523mm
545mm
561mm
579mm
593mm
612mm
Reach
370mm
379mm
379mm
389mm
389mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.41:1
1.44:1
1.48:1
1.49:1
1.52:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
470mm
500mm
520mm
540mm
560mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
525mm
540mm
555mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
8deg
7deg
6.7deg
6.4deg
5.9deg
4.8deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74deg
74deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
130mm
145mm
160mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Front-Center
588.6mm
600.5mm
601.5mm
606.5mm
611.5mm
631.4mm
Front-Center Horizontal
585mm
597mm
598mm
603mm
608mm
628mm
Wheelbase
1005mm
1017mm
1018mm
1023mm
1028mm
1048mm
Fork Offset/Rake
45.4mm
45.3mm
45.6mm
44.7mm
45.1mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
77.6mm
high
74.5mm
high
70.9mm
high
65.4mm
high
65mm
mid/neutral
65.2mm
high
Mechanical Trail
73mm
70.2mm
67.1mm
62.2mm
61.8mm
62mm
Wheel Flop
25mm
23.4mm
21.8mm
19.2mm
19.1mm
19.2mm
Standover Height
740mm
764mm
781mm
804mm
817mm
847mm
Tire to Pedal Spindle
72.6mm
170 mm cranks
84.5mm
170 mm cranks
85.5mm
170 mm cranks
90.5mm
170 mm cranks
95.5mm
170 mm cranks
115.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
500 Build
47cm
50cm
52cm
54cm
56cm
59cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1697mm
1709mm
1710mm
1715mm
1720mm
1740mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/merida-cyclocross-500-2015/