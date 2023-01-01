2021 Cervelo Cycles Aspero 650B
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
505mm
530mm
555mm
580mm
605mm
630mm
Reach
370mm
379mm
388mm
397mm
406mm
415mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.4:1
1.43:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
512mm
532mm
553mm
575mm
591mm
608mm
Top Tube Slope
4.9deg
4.4deg
3.9deg
4.5deg
5deg
4.5deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
83mm
107mm
133mm
159mm
188mm
214mm
Bottom Bracket Drop
78.5mm
78.5mm
76mm
76mm
73.5mm
73.5mm
Bottom Bracket Height
260.5mm
260.5mm
263mm
263mm
265.5mm
265.5mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
412.6mm
412.6mm
413.1mm
413.1mm
413.5mm
413.5mm
Front-Center
583mm
592mm
602mm
619mm
637mm
654mm
Front-Center Horizontal
577.4mm
587.4mm
596.9mm
613.9mm
632.5mm
649.5mm
Wheelbase
990mm
1000mm
1010mm
1027mm
1046mm
1063mm
Fork Offset/Rake
57mm
54mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Trail
56.4mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
56.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.4mm
53.6mm
53.8mm
53.8mm
53.8mm
53.8mm
Wheel Flop
17.4mm
17mm
16.6mm
16.6mm
16.6mm
16.6mm
Standover Height
690mm
732mm
764mm
788mm
814mm
838mm
Tire to Pedal Spindle
74mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
110mm
170 mm cranks
128mm
170 mm cranks
145mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
90.5mm
170 mm cranks
90.5mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
95.5mm
170 mm cranks
95.5mm
170 mm cranks
650B Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1668mm
1678mm
1688mm
1705mm
1724mm
1741mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.cervelo.com/en/aspero