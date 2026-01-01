2026 Niner Bikes RLT 9 Apex
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake, Single-speed capable
Geometry
47cm
50cm
53cm
56cm
59cm
62cm
Stack
537mm
558mm
578mm
594mm
615mm
636mm
Reach
361mm
365mm
374mm
383mm
397mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.53:1
1.55:1
1.55:1
1.55:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
525mm
545mm
565mm
585mm
605mm
Top Tube Slope
14.5deg
13.3deg
11.9deg
10.3deg
9.1deg
8.1deg
Head Tube Angle
70deg
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
105mm
125mm
145mm
165mm
185mm
205mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
286mm
286mm
286mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
428.5mm
428.5mm
428.5mm
429.3mm
429.3mm
429.3mm
Front-Center
582mm
589mm
599mm
610mm
625mm
634mm
Front-Center Horizontal
576.5mm
583.5mm
594.5mm
606.7mm
621.7mm
630.7mm
Wheelbase
1005mm
1012mm
1023mm
1036mm
1051mm
1060mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
81.7mm
very high
78.3mm
high
75mm
high
71.7mm
high
68.4mm
high
65.1mm
high
Mechanical Trail
76.8mm
73.8mm
70.9mm
68mm
65mm
62.1mm
Wheel Flop
26.3mm
24.7mm
23.1mm
21.6mm
20.1mm
18.7mm
Standover Height
705mm
728mm
753mm
780mm
805mm
830mm
Tire to Pedal Spindle
56mm
170 mm cranks
63mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Apex Build
47cm
50cm
53cm
56cm
59cm
62cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
712mm
Bike Length with Tires
1717mm
1724mm
1735mm
1748mm
1763mm
1772mm
Published Sizing Recommendations
Height
4 ft 11 in
to5 ft 3 in
5 ft 2 in
to5 ft 6 in
5 ft 5 in
to5 ft 9 in
5 ft 8 in
to6 ft 0 in
5 ft 11 in
to6 ft 3 in
6 ft 2 in
to6 ft 6 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
