2012 Cervelo Cycles S-Series s1
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
502mm
522mm
541mm
560mm
580mm
599mm
Reach
361mm
370mm
380mm
394mm
403mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.41:1
1.42:1
1.42:1
1.44:1
1.46:1
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
530mm
545mm
565mm
580mm
592mm
Head Tube Angle
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
Chainstay Length Horizontal
393.2mm
393.2mm
393.2mm
393.2mm
393.2mm
393.2mm
Front-Center
547mm
558mm
573mm
593mm
608mm
620mm
Front-Center Horizontal
542.8mm
553.8mm
569mm
589.1mm
604.2mm
616.3mm
Wheelbase
935.9mm
947mm
962.1mm
982.3mm
997.4mm
1009.4mm
Fork Offset/Rake
42.8mm
43.1mm
42.4mm
42.7mm
42.7mm
43mm
Trail
61mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
58.4mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
55.2mm
55.8mm
55.5mm
55.5mm
55.3mm
Wheel Flop
17.5mm
16.1mm
16.3mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
Standover Height
709mm
729mm
746mm
764mm
781mm
800mm
Tire to Pedal Spindle
41mm
170 mm cranks
52mm
170 mm cranks
67mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
s1 Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1607.9mm
1619mm
1634.1mm
1654.3mm
1669.4mm
1681.4mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/cerv-lo-s1-2010/