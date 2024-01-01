2010 Cervelo Cycles S-Series s1
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
505mm
530mm
555mm
580mm
605mm
630mm
Reach
360mm
369mm
378mm
386mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.44:1
1.47:1
1.5:1
1.53:1
1.56:1
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
532mm
548mm
563mm
581mm
597mm
Head Tube Angle
71deg
72deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
103.4mm
123.9mm
147.2mm
170.6mm
199.3mm
225.4mm
Bottom Bracket Drop
72.5mm
72.5mm
70mm
70mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
266.5mm
266.5mm
269mm
269mm
271.5mm
271.5mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
398.5mm
398.5mm
398.9mm
398.9mm
399.3mm
399.3mm
Front-Center
574.9mm
576.9mm
578.6mm
586.1mm
603.9mm
620.2mm
Front-Center Horizontal
570.2mm
572.3mm
574.4mm
581.9mm
600.1mm
616.5mm
Wheelbase
968.7mm
970.8mm
973.3mm
980.8mm
999.4mm
1015.8mm
Fork Offset/Rake
58mm
52mm
46mm
43mm
43mm
43mm
Trail
55.4mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
52.4mm
52.8mm
53.1mm
53.3mm
53.3mm
53.3mm
Wheel Flop
17.1mm
16.3mm
15.5mm
15.1mm
15.1mm
15.1mm
Standover Height
713mm
742.1mm
771.5mm
801.3mm
824.9mm
848.6mm
Tire to Pedal Spindle
65.9mm
170 mm cranks
67.9mm
170 mm cranks
69.6mm
170 mm cranks
77.1mm
170 mm cranks
94.9mm
170 mm cranks
111.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96.5mm
170 mm cranks
96.5mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
s1 Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1646.7mm
1648.8mm
1651.3mm
1658.8mm
1677.4mm
1693.8mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/cervelo-s3-2020/