2019 Spooky Cycles Gas Mask Frameset (650b wheels)
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
52
54
56
58
60
Stack
530mm
550mm
560mm
575mm
605mm
615mm
Reach
365mm
375mm
380mm
385mm
390mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.47:1
1.47:1
1.49:1
1.55:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-C
470mm
490mm
500mm
515mm
525mm
540mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
510mm
534mm
547mm
557mm
575mm
588mm
Head Tube Angle
70.5deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
98mm
116mm
126mm
142mm
170mm
180mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
419.2mm
Front-Center
582mm
589mm
598mm
608mm
612mm
625mm
Front-Center Horizontal
577.8mm
584.8mm
593.8mm
603.8mm
607.8mm
620.8mm
Wheelbase
997mm
1004mm
1013mm
1023mm
1027mm
1040mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
67mm
high
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
60.7mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.2mm
57.6mm
57.6mm
57.6mm
51.9mm
51.9mm
Wheel Flop
21.1mm
18.3mm
18.3mm
18.3mm
15.6mm
15.6mm
Tire to Pedal Spindle
73mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
116mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
Frameset (650b wheels) Build
50
52
54
56
58
60
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1675mm
1682mm
1691mm
1701mm
1705mm
1718mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://static1.squarespace.com/static/579a61f52e69cf76630247f4/5b9440444d7a9cece56ef59f/5b944044aa4a99e7b77f3811/1536443007799/52%2BGas%2BMask.jpg?format=500w