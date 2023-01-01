2023 Cannondale Bikes Topstone Carbon 1 through 6
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
SM
MD
LG
LG
XL
Stack
534mm
551mm
574mm
600mm
600mm
624mm
Reach
371mm
377mm
383mm
390mm
390mm
397mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.46:1
1.5:1
1.54:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
458mm
505mm
553mm
553mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
533mm
544mm
557mm
572mm
572mm
587mm
Top Tube Length, Actual C-C
503mm
516mm
532mm
550mm
550mm
567mm
Top Tube Slope
16.9deg
16.9deg
16.9deg
11.2deg
11.2deg
9deg
Head Tube Angle
70deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
71.2deg
Seat Tube Angle
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
73.1deg
Head Tube Length
105mm
123mm
150mm
177mm
177mm
205mm
Bottom Bracket Drop
74mm
69mm
67mm
67mm
67mm
64mm
Bottom Bracket Height
274mm
279mm
281mm
281mm
281mm
284mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.4mm
414.3mm
414.6mm
414.6mm
414.6mm
415.1mm
Front-Center
601mm
603mm
617mm
633mm
633mm
649mm
Front-Center Horizontal
596.6mm
598.7mm
614.4mm
629.4mm
629.4mm
645.9mm
Wheelbase
1010mm
1013mm
1029mm
1044mm
1044mm
1061mm
Fork Offset/Rake
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
Trail
68.1mm
high
60.4mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
60.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64mm
57.2mm
57.2mm
57.2mm
57.2mm
57.2mm
Wheel Flop
21.9mm
18.4mm
18.4mm
18.4mm
18.4mm
18.4mm
Standover Height
704mm
745mm
785mm
823mm
823mm
857mm
Tire to Pedal Spindle
83mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
131mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
114mm
170 mm cranks
1 through 6 Build
XS
SM
MD
LG
LG
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
Bike Length with Tires
1706mm
1709mm
1725mm
1740mm
1740mm
1757mm
Stem Length
31.8cm
31.8cm
31.8cm
31.8cm
31.8cm
31.8cm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.cannondale.com/en-us/bikes/road/gravel/topstone-carbon/topstone-carbon-5, Cannondale.com