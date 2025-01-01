2025 BMC Switzerland URS Two
- Category
- Progressive Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
560mm
560mm
580mm
610mm
640mm
Reach
390mm
400mm
410mm
420mm
430mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.4:1
1.41:1
1.45:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
430mm
445mm
475mm
505mm
540mm
Top Tube Length, Actual C-C
545mm
555mm
571mm
589mm
607mm
Top Tube Slope
16.1deg
14.2deg
12.8deg
12.5deg
11.8deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69.5deg
69.5deg
69.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
74.5deg
Head Tube Length
133mm
133mm
140mm
172mm
204mm
Bottom Bracket Drop
76mm
76mm
76mm
76mm
76mm
Bottom Bracket Height
279mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
423.2mm
423.2mm
423.2mm
423.2mm
423.2mm
Front-Center
633mm
643mm
651mm
672mm
693mm
Front-Center Horizontal
628.8mm
638.8mm
646.8mm
667.8mm
688.8mm
Wheelbase
1052mm
1062mm
1070mm
1091mm
1112mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (On-Axis)
405mm
405mm
415mm
415mm
415mm
Trail
82.7mm
very high
82.7mm
very high
84.7mm
very high
84.7mm
very high
84.7mm
very high
Mechanical Trail
77.2mm
77.2mm
79.3mm
79.3mm
79.3mm
Wheel Flop
27.7mm
27.7mm
27.8mm
27.8mm
27.8mm
Standover Height
727mm
735mm
758mm
778mm
795mm
Tire to Pedal Spindle
108mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
123.5mm
172.5 mm cranks
144.5mm
172.5 mm cranks
163mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
109mm
170 mm cranks
109mm
170 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
106.5mm
172.5 mm cranks
104mm
175 mm cranks
Two Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
710mm
710mm
710mm
710mm
710mm
Bike Length with Tires
1762mm
1772mm
1780mm
1801mm
1822mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Stem Length
70mm
70mm
70mm
80mm
80mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendProgressive Gravel
Source:https://ca.bmc-switzerland.com/fr/collections/exploration-gravel-bikes/products/urs-two-bikes-bmc-24-10619-005#custom_specs_CKanhk