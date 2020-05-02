2022 RONDO Ruut X
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S LO
S HI
M LO
M HI
L LO
L HI
XL LO
XL HI
Stack
536mm
531mm
558mm
553mm
587mm
582mm
606mm
601mm
Reach
374mm
381mm
382mm
390mm
392mm
400mm
400mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.39:1
1.46:1
1.42:1
1.5:1
1.46:1
1.52:1
1.48:1
Seat Tube Length, C-T
495mm
495mm
530mm
530mm
560mm
560mm
590mm
590mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
538mm
536mm
553mm
551mm
571mm
569mm
585mm
579mm
Top Tube Slope
6.9deg
6.1deg
5.4deg
4.7deg
5.3deg
4.6deg
4.2deg
3.5deg
Head Tube Angle
70.5deg
71deg
71.5deg
72deg
71.5deg
72deg
71.5deg
72.3deg
Seat Tube Angle
73deg
74deg
73deg
73.5deg
73deg
73.5deg
73deg
73.5deg
Head Tube Length
110mm
110mm
130mm
130mm
160mm
160mm
180mm
180mm
Bottom Bracket Drop
70mm
74mm
70mm
74mm
70mm
74mm
70mm
73.8mm
Bottom Bracket Height
278mm
274mm
278mm
274mm
278mm
274mm
278mm
274.2mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
414.1mm
413.4mm
414.1mm
413.4mm
414.1mm
413.4mm
414.1mm
413.5mm
Front-Center
591mm
601mm
597mm
606mm
615mm
625mm
630mm
638mm
Front-Center Horizontal
586.8mm
596.4mm
592.9mm
601.5mm
611mm
620.6mm
626.1mm
633.7mm
Wheelbase
1001mm
1009.9mm
1007mm
1014.9mm
1025.1mm
1034mm
1040.2mm
1047.2mm
Fork Offset/Rake
45mm
55mm
45mm
55mm
45mm
55mm
45mm
55mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
390mm
400mm
390mm
400mm
390mm
400mm
390mm
Trail
75.5mm
high
61.7mm
mid/neutral
69mm
high
55.2mm
mid/neutral
69mm
high
55.2mm
mid/neutral
69mm
high
53.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
71.2mm
58.3mm
65.4mm
52.5mm
65.4mm
52.5mm
65.4mm
50.8mm
Wheel Flop
23.8mm
19mm
20.8mm
16.2mm
20.8mm
16.2mm
20.8mm
15.5mm
Standover Height
768mm
764mm
797mm
793mm
826mm
822mm
851mm
847mm
Tire to Pedal Spindle
73mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
76.5mm
172.5 mm cranks
85.5mm
172.5 mm cranks
94.5mm
172.5 mm cranks
104.5mm
172.5 mm cranks
107mm
175 mm cranks
115mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
105.5mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
105.5mm
172.5 mm cranks
101.5mm
172.5 mm cranks
103mm
175 mm cranks
99.2mm
175 mm cranks
X Build
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
37mm
Tire Width Max
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Tire Outer Diameter
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
696mm
Bike Length with Tires
1697mm
1705.9mm
1703mm
1710.9mm
1721.1mm
1730mm
1736.2mm
1743.2mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
420mm
460mm
460mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
90mm
90mm
110mm
110mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Published Sizing Recommendations
Height
165 cm
to173 cm
165 cm
to173 cm
172 cm
to180 cm
172 cm
to180 cm
179 cm
to187 cm
179 cm
to187 cm
186 cm
to194 cm
186 cm
to194 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendAll-road/Gravel
