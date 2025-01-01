2026 Trek Bikes Roscoe 8 Gen 4
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 150mm fork travel
- Features
- Disc brake
Average stack and reachvs category
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Very upright stack and reachvs category
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
ML
L
XL
Stack
604mm
644mm
648mm
662mm
684mm
Reach
415mm
440mm
455mm
470mm
500mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.46:1
1.42:1
1.41:1
1.37:1
Seat Tube Length, C-T
330mm
375mm
400mm
425mm
450mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
575mm
611mm
614mm
632mm
655mm
Top Tube Slope
29.4deg
27.5deg
25deg
23.4deg
22deg
Head Tube Angle
65deg
65deg
65deg
65deg
65deg
Seat Tube Angle
73.1deg
73.1deg
74.1deg
74.1deg
75.1deg
Seat Tube Exit Angle
75deg
75deg
76deg
76deg
77deg
Head Tube Length
90mm
100mm
105mm
120mm
145mm
Bottom Bracket Drop
45mm
61mm
61mm
61mm
61mm
Bottom Bracket Height
308mm
311mm
311mm
311mm
311mm
Chainstay Length
425mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
422.6mm
425.7mm
425.7mm
425.7mm
425.7mm
Front-Center
717.8mm
762.8mm
779.7mm
800.7mm
841.6mm
Front-Center Horizontal
716.4mm
760.4mm
777.4mm
798.4mm
839.4mm
Wheelbase
1139mm
1186mm
1203mm
1224mm
1265mm
Fork Offset/Rake
37mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
123.8mm
very high
124.9mm
very high
124.9mm
very high
124.9mm
very high
124.9mm
very high
Mechanical Trail
112.2mm
113.2mm
113.2mm
113.2mm
113.2mm
Wheel Flop
47.4mm
47.8mm
47.8mm
47.8mm
47.8mm
Standover Height
714mm
735mm
740mm
740mm
740mm
Tire to Pedal Spindle
194.8mm
170 mm cranks
220.8mm
170 mm cranks
237.8mm
170 mm cranks
258.7mm
170 mm cranks
299.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
138mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
141mm
170 mm cranks
8 Gen 4 Build
S
M
ML
L
XL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Width Max
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
2.6in
Tire Outer Diameter
705.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1844.9mm
1929.9mm
1946.9mm
1967.9mm
2008.9mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
170mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/mountain-bikes/trail-mountain-bikes/roscoe/f/F342/roscoe-8-gen-4/59872/5341548