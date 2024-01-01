2018 B'TWIN Ultra 500 AFGF
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
Extra Small
Extra Small
Small
Small
Medium
Medium
Large
Large
Extra Large
Extra Large
Stack
523mm
523mm
539mm
539mm
560mm
560mm
586mm
586mm
610mm
610mm
Reach
375mm
375mm
380mm
380mm
389mm
389mm
391mm
391mm
394mm
394mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.39:1
1.42:1
1.42:1
1.44:1
1.44:1
1.5:1
1.5:1
1.55:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
—
450mm
—
480mm
—
500mm
—
520mm
—
530mm
Seat Tube Length, Effective HT Top
450mm
—
480mm
—
500mm
—
520mm
—
530mm
—
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
—
525mm
—
540mm
—
555mm
—
570mm
—
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
—
540mm
—
555mm
—
570mm
—
580mm
—
Top Tube Slope
—
10.3deg
—
8.7deg
—
8.6deg
—
9.2deg
—
10.5deg
Head Tube Angle
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
115mm
115mm
130mm
130mm
150mm
150mm
175mm
175mm
200mm
200mm
Bottom Bracket Height
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Wheelbase
983mm
983mm
989mm
989mm
1000mm
1000mm
1005mm
1005mm
1015mm
1015mm
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
500 AFGF Build
Extra Small
Extra Small
Small
Small
Medium
Medium
Large
Large
Extra Large
Extra Large
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1655mm
1655mm
1661mm
1661mm
1672mm
1672mm
1677mm
1677mm
1687mm
1687mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/b-twin-ultra-500-afgf-2018/