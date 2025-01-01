2006 Fuji Bikes Cross Comp
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
518.5mm
520mm
531.6mm
531mm
550mm
579mm
Reach
383mm
389mm
390mm
396mm
401mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.34:1
1.36:1
1.34:1
1.37:1
1.44:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
534.6mm
535.3mm
551.3mm
560mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
5.1deg
2.1deg
1.6deg
-0.5deg
-0.5deg
-0.1deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73deg
73deg
73deg
72deg
Head Tube Length
95mm
105mm
115mm
115mm
135mm
165mm
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
424.8mm
424.8mm
424.8mm
424.8mm
424.8mm
424.8mm
Front-Center
589.8mm
592mm
592mm
598.8mm
609.3mm
619.3mm
Front-Center Horizontal
586mm
588.2mm
588.2mm
595.1mm
605.6mm
615.7mm
Wheelbase
1010.7mm
1012.9mm
1012.9mm
1019.8mm
1030.3mm
1040.4mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
70.5mm
high
67.3mm
high
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
64.1mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.7mm
63.8mm
61mm
61mm
61mm
61mm
Wheel Flop
21.7mm
20.3mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
18.9mm
Standover Height
752.4mm
771.9mm
785.3mm
794.7mm
813.9mm
841mm
Tire to Pedal Spindle
76.8mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
76.5mm
172.5 mm cranks
83.3mm
172.5 mm cranks
91.3mm
175 mm cranks
101.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
101mm
175 mm cranks
101mm
175 mm cranks
Comp Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1696.7mm
1698.9mm
1698.9mm
1705.8mm
1716.3mm
1726.4mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
420mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
Category TrendCyclocross
