2024 Kona Bicycle Company Process 134 G3
- Category
- Full-suspension Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Suspension
- 140mm fork travel, 134mm rear travel
- Features
- Disc brake
Suspension sag unknown
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Somewhat aggressive stack and reachvs category
Geometry may mis-represent actual riding geometry
Geometry
S
M
L
XL
Stack
611mm
615mm
625mm
635mm
Reach
430mm
455mm
480mm
515mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.35:1
1.3:1
1.23:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
380mm
420mm
450mm
Top Tube Length, Actual C-C
572mm
599mm
628mm
666mm
Top Tube Slope
25deg
24.4deg
20.6deg
17.7deg
Head Tube Angle
65.5deg
65.5deg
65.5deg
65.5deg
Seat Tube Angle
76.9deg
76.9deg
76.7deg
76.6deg
Head Tube Length
100mm
105mm
116mm
127mm
Bottom Bracket Drop
23mm
33mm
33mm
33mm
Bottom Bracket Height
349mm
339mm
339mm
339mm
Chainstay Length
435mm
435mm
435mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
433.8mm
433.8mm
433.8mm
Front-Center
740mm
767mm
797mm
836mm
Front-Center Horizontal
736.6mm
766.3mm
796.3mm
835.3mm
Wheelbase
1171mm
1200mm
1230mm
1269mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
551mm
551mm
551mm
551mm
Trail
121.2mm
very high
121.2mm
very high
121.2mm
very high
121.2mm
very high
Mechanical Trail
110.3mm
110.3mm
110.3mm
110.3mm
Wheel Flop
45.7mm
45.7mm
45.7mm
45.7mm
Standover Height
700mm
700mm
710mm
720mm
Tire to Pedal Spindle
198mm
170 mm cranks
225mm
170 mm cranks
255mm
170 mm cranks
294mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
179mm
170 mm cranks
169mm
170 mm cranks
169mm
170 mm cranks
169mm
170 mm cranks
G3 Build
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
743.9mm
743.9mm
743.9mm
743.9mm
Bike Length with Tires
1914.9mm
1943.9mm
1973.9mm
2012.9mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension Trail MTB
Source:https://en-ca.konaworld.com/products/process-134-dl-g3