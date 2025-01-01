2014 Norco Bicycles Threshold Carbon
Geometry
50
53
56
59
61
Stack
536mm
545mm
566mm
587mm
607mm
Reach
376mm
379mm
383mm
396mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.43:1
1.44:1
1.48:1
1.48:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
589mm
590mm
594mm
609mm
621mm
Seat Tube Length, C-C
500mm
530mm
560mm
590mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
535mm
550mm
570mm
590mm
Top Tube Slope
-3.4deg
-2.3deg
-0.4deg
0.3deg
1.3deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72.3deg
72.8deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
115mm
125mm
145mm
165mm
185mm
Bottom Bracket Drop
64.5mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Bottom Bracket Height
281.5mm
294mm
294mm
294mm
294mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
420.1mm
421.8mm
421.8mm
421.8mm
421.8mm
Front-Center
588.5mm
587.5mm
590.5mm
605.4mm
618.4mm
Front-Center Horizontal
584.9mm
585.2mm
588.2mm
603.2mm
616.2mm
Wheelbase
1005mm
1007mm
1010mm
1025mm
1038mm
Fork Offset/Rake
44mm
39.1mm
39.2mm
39.7mm
39.7mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
72.6mm
high
74.5mm
high
69.3mm
high
65.5mm
high
64.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.6mm
70.7mm
66mm
62.6mm
61.5mm
Wheel Flop
22.3mm
22.4mm
20.1mm
18.5mm
18mm
Standover Height
771mm
785mm
808mm
830mm
848mm
Tire to Pedal Spindle
72.5mm
170 mm cranks
71.5mm
170 mm cranks
74.5mm
170 mm cranks
89.4mm
170 mm cranks
102.4mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111.5mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
124mm
170 mm cranks
Carbon Build
50
53
56
59
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1697mm
1699mm
1702mm
1717mm
1730mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/norco-threshold-c1-2014/