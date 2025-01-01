2026 Cinelli Hobootleg Geo 50mm Flip Chip
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
585mm
608mm
630mm
646mm
669mm
Reach
351mm
365mm
378mm
390mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.67:1
1.67:1
1.67:1
1.66:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
380mm
400mm
460mm
510mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
492mm
517mm
541mm
563mm
598mm
Top Tube Slope
26.1deg
25.5deg
20.5deg
16.4deg
14deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
76.5deg
76deg
75.5deg
75deg
74.5deg
Head Tube Length
90mm
115mm
140mm
155mm
180mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
297.9mm
298.2mm
298.2mm
298.2mm
298.2mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
Front-Center
606.5mm
629.4mm
651.3mm
668.2mm
697mm
Front-Center Horizontal
602.5mm
625.5mm
647.5mm
664.5mm
693.5mm
Wheelbase
1047mm
1070mm
1092mm
1109mm
1138mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
468mm
468mm
468mm
468mm
468mm
Trail
87.7mm
very high
87.8mm
very high
87.8mm
very high
87.8mm
very high
87.8mm
very high
Mechanical Trail
81.8mm
81.9mm
81.9mm
81.9mm
81.9mm
Wheel Flop
29.3mm
29.4mm
29.4mm
29.4mm
29.4mm
Tire to Pedal Spindle
68.6mm
170 mm cranks
91.2mm
170 mm cranks
113.1mm
170 mm cranks
130mm
170 mm cranks
158.9mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
127.9mm
170 mm cranks
128.2mm
170 mm cranks
128.2mm
170 mm cranks
128.2mm
170 mm cranks
128.2mm
170 mm cranks
50mm Flip Chip Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.24in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
735.8mm
736.3mm
736.3mm
736.3mm
736.3mm
Bike Length with Tires
1782.8mm
1806.3mm
1828.3mm
1845.3mm
1874.3mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendOff-road Touring
Source:https://cinelli-milano.com/collections/hobootleg-geo/products/hobootleg-geo-shimano-qs-2x10-mix