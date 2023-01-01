2020 - Current Curve Cycling GXR 650b
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Stack
547mm
554mm
565mm
575mm
591mm
608mm
642mm
Reach
362mm
372mm
381mm
388mm
394mm
403mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.49:1
1.48:1
1.48:1
1.5:1
1.51:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
500mm
530mm
560mm
580mm
595mm
615mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
530mm
542mm
555mm
565mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Slope
12.2deg
8.3deg
6.2deg
4.1deg
3.7deg
3.9deg
5.2deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
115mm
125mm
136mm
150mm
170mm
210mm
Bottom Bracket Drop
72mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
270.8mm
272.8mm
272.8mm
272.8mm
274.8mm
274.8mm
274.8mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
426mm
426.3mm
426.3mm
426.3mm
426.6mm
426.6mm
429.7mm
Front-Center
584mm
596mm
605mm
614mm
620mm
635mm
652mm
Front-Center Horizontal
579mm
591.7mm
600.7mm
610.7mm
616.4mm
632.4mm
648.4mm
Wheelbase
1005mm
1018mm
1027mm
1037mm
1043mm
1059mm
1078mm
Fork Offset/Rake
50.6mm
50.2mm
51.3mm
51mm
49.9mm
51.3mm
51.2mm
Trail
64.6mm
mid/neutral
65mm
mid/neutral
60.6mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61mm
61.4mm
57.5mm
57.8mm
56.1mm
54.6mm
54.7mm
Wheel Flop
19.9mm
20mm
18.2mm
18.3mm
17.3mm
16.9mm
16.9mm
Standover Height
742mm
769mm
789mm
818mm
838mm
853mm
867mm
Tire to Pedal Spindle
76.2mm
165 mm cranks
88.2mm
165 mm cranks
92.2mm
170 mm cranks
101.2mm
170 mm cranks
102.2mm
175 mm cranks
117.2mm
175 mm cranks
134.2mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
105.8mm
165 mm cranks
107.8mm
165 mm cranks
102.8mm
170 mm cranks
102.8mm
170 mm cranks
99.8mm
175 mm cranks
99.8mm
175 mm cranks
99.8mm
175 mm cranks
650b Build
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2in
2in
2in
2in
2in
2in
2in
Tire Width Max
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
Tire Outer Diameter
685.6mm
685.6mm
685.6mm
685.6mm
685.6mm
685.6mm
685.6mm
Bike Length with Tires
1690.6mm
1703.6mm
1712.6mm
1722.6mm
1728.6mm
1744.6mm
1763.6mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
440mm
460mm
460mm
460mm
Stem Length
70mm
70mm
70mm
80mm
80mm
90mm
90mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.curvecycling.com.au/collections/gravel-bikes/products/curve-gxr-kevin