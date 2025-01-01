2020 - 2024 Curve Cycling GXR Ti 650b | Ride 400
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Titanium
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Stack
547mm
550mm
561mm
575mm
591mm
608mm
642mm
Reach
362mm
373mm
383mm
389mm
396mm
405mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.47:1
1.46:1
1.48:1
1.49:1
1.5:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
500mm
530mm
560mm
580mm
595mm
615mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
529mm
541mm
554mm
564mm
574mm
589mm
604mm
Top Tube Slope
12.2deg
7.9deg
5.8deg
4.1deg
3.7deg
3.9deg
5.2deg
Head Tube Angle
71deg
71deg
71.5deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
115mm
125mm
136mm
150mm
170mm
210mm
Bottom Bracket Drop
72mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
273.3mm
275.3mm
275.3mm
275.3mm
277.3mm
277.3mm
277.3mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
435mm
Chainstay Length Horizontal
426mm
426.3mm
426.3mm
426.3mm
426.6mm
426.6mm
429.7mm
Front-Center
584mm
596mm
605mm
615mm
621mm
636mm
652mm
Front-Center Horizontal
579mm
591.7mm
600.7mm
610.7mm
617.4mm
632.4mm
648.4mm
Wheelbase
1005mm
1018mm
1027mm
1037mm
1044mm
1059mm
1078mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (On-Axis)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
Trail
65mm
mid/neutral
65mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.4mm
61.4mm
58.6mm
58.6mm
55.7mm
55.7mm
55.7mm
Wheel Flop
20mm
20mm
18.6mm
18.6mm
17.2mm
17.2mm
17.2mm
Standover Height
728mm
755mm
777mm
798mm
817mm
833mm
860mm
Tire to Pedal Spindle
73.7mm
165 mm cranks
85.7mm
165 mm cranks
89.7mm
170 mm cranks
99.7mm
170 mm cranks
100.7mm
175 mm cranks
115.7mm
175 mm cranks
131.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108.3mm
165 mm cranks
110.3mm
165 mm cranks
105.3mm
170 mm cranks
105.3mm
170 mm cranks
102.3mm
175 mm cranks
102.3mm
175 mm cranks
102.3mm
175 mm cranks
650b | Ride 400 Build
XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
2.1in
Tire Width Max
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
2.25in
Tire Outer Diameter
690.7mm
690.7mm
690.7mm
690.7mm
690.7mm
690.7mm
690.7mm
Bike Length with Tires
1695.7mm
1708.7mm
1717.7mm
1727.7mm
1734.7mm
1749.7mm
1768.7mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
440mm
460mm
460mm
460mm
Stem Length
70mm
70mm
70mm
80mm
80mm
90mm
90mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.curvecycling.com.au/collections/gravel-bikes/products/curve-gxr-kevin